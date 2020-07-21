Луцкий террорист Максим Кривош, который сегодня взял в заложники автобус с людьми, на протяжении пяти лет занимался опекой животных. Его знали как волонтера, который занимался лечением собак, а о его криминальном прошлом никто не догадывался.

Об этом сообщила зоозащитница из Ровно Алла Лосик в комментарии "Суспильному".

По словам Лосик, Максим в Дубно защищал животных, лечил и стерилизовал собак. "Там его все знают, и власть знает, и ветеринары. Все в шоке. Он никогда не проявлял агрессии, воспитанный, сдержанный", - рассказала волонтер.

Она добавила, что таким волонтерством он занимался примерно пять лет. Он остановил массовую травлю собак и добился принятия программы стерилизации. "Но знаете, он не любил фотографироваться. Вот это было странным", – говорит Лосик. О его судимости в организации не знали.

Как сообщала "Страна", одним из требований Кривоша является условие к президенту Владимиру Зеленскому, который должен опубликовать обращение с призывом посмотреть фильм "Земляне". Это документальный фильм о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Однако в МВД на данный момент нет информации, что украинские политики готовятся выполнить требования луцкого террориста.



