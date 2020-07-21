В Луцке, где террорист захватил автобус с пассажирами, было отключено спутниковое радиовещание. Власти обесточили FM-датчики, которые преступник мог использовать для того, чтобы произвести взрыв по радиосвязи.

Об этом во вторник, 21 июля, сообщили журналисты телеканала "НАШ".

Это информацию также подтвердил член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Дмитрий Хоркин.

"Наши инженеры обнаружили, что FM-вещания нету. Хотя именно радио работает, мы выдаю сигнал. Но сами FM-передатчики на башне обесточены", - сказал он.

Напомним, в Луцке вооруженный террорист Максим "Плохой" Кривош продолжает удерживать заложников в одном из пригородных автобусов. Преступник требует, чтобы украинские топ-чиновники опубликовали в YouTube видео, на котором они говорят, что являются террористами. Стоит отметить, что сегодня Кривош угрожал дистанционно активировать взрывчатку, которая, по его словам, размещена где-то в Луцке.

Мы ведем прямую текстовую трансляцию событий, происходящих вокруг этого инцидента.