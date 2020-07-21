Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявила о проведении повторного конкурса на управление активами "Украинского Медиа Холдинга" Сергея Курченко.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Так, агентство 12 июля завершил процедуру конкурсного отбора, но тендерный комитет АРМА не смог выбрать из семи участников конкурса победителя отбора.

"Несмотря на четко сформулированные условия конкурса и длительный срок приема документов, компании, принявшие участие в отборе, не выполнили все необходимые требования при оформлении и подаче документов", — отметили в пресс-службе.

Из-за этого, агентство объявило повторный отбор с увеличенным сроком приема заявлений от потенциальных управляющих. Отбор продлится до 15:45 пятницы, 28 августа 2020 года.

Победитель конкурса получит в управление:

корпоративные права 72 юридических лиц;

акции (ценные бумаги) 7 юридических лиц;

имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, заверенные 283 свидетельствами на знаки для товаров и услуг;

недвижимое имущество (5 нежилых помещений и 1 нежилой дом, 1 земельный участок, 2 гаражных бокса);

движимое имущество (полиграфическое оборудование в количестве 20 единиц).

Напомним, что в сентябре 2019 года суд передал медиахолдинг UMH Курченко под управление АРМА. Это имущество, имущественные и корпоративные права были арестованы в декабре 2015 года.

В портфеле холдинга были печатные и онлайн-издания Корреспондент, Теленеделя, Forbes Украина (лицензия была отозвана после попадания Курченко в санкционный список) и много других. До 2013 года UMH принадлежал Борису Ложкину.

В конкурсе на управление активами медиахолдинга UMH претендовала среди прочих медиагруппа 1+1 media. Однако, в медиагруппе Рината Ахметова конкурс раскритиковали, назвав его "скрытой внеконкурсной передачей лицензий на вещание" и потребовали отменить.

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