В Луцке террорист Максим Кривош под псевдонимом Плохой более 6 часов удерживает в заложниках 20 пассажиров рейсового автобуса, угрожая взорвать транспорт вместе с людьми, если топ-лица Украины (Аваков, Порошенко, Ахметов, Порошенко, Пинчук, Коломойский, Медведчук и другие) не признают себя террористами.

"Страна" спросила у заместителя главы МВД Антона Геращенко о том, обращаются ли правоохранители с просьбами к политикам выполнить требование террориста и выпустить видео со словами "я террорист в законе".

На этот вопрос замглавы МВД заявил: "У меня нет такой информации".

Напомним, террорист требует, чтобы вышеуказанные политики выложили обращения с текстом - "я террорист в законе". К Зеленскому у Кривоша персональное требование - выложить в сеть заявление с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем".

Ранее "Страна" писала все, что известно про луцкого террориста Кривоша, захватившего маршрутку с людьми.