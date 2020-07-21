Центральное антикоррупционное бюро Польши сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности главы "Укравтодора" по делу о взяточничестве и отмывании денег. Вместе с ним в совершении преступлений подозреваются еще четверо человек.

Об этом во вторник, 21 июля, информирует пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"21 июля 2020 в рамках совместной следственной группы по поручению САП и НАБУ Центральным антикоррупционным бюро (Польша) сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Действия экс-чиновника украинскими правоохранителями квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас по делу сообщено о подозрении 5 лицам - и.о. председателя "Укравтодора", двум гражданам Польши, иностранному гражданину - представителю одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора", а также гражданке Украины - экс-советнице руководителя "Укравтодора".

"Работа совместной следственной группы продолжается, исследуются другие возможные эпизоды преступной деятельности на территории Украины, Республики Польша и других стран", - добавили в пресс-службе САП.

Стоит отметить, что ведомство не называет имя бывшего главы "Укравтодора", которому сообщено о подозрении. Однако известно, что имеется в виду экс-руководитель предприятия Славомир Новак.

Напомним, в понедельник, 20 июля, пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин сообщил, что Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего главу "Укравтодора".