В Киеве "заминировали" аэропорт "Жуляны" и Центральный Ж/Д-вокзал
В Киеве заминировали вокзал и аэропорт Жуляны. Из зданий были эвакуированы пассажиры и работники.
Кроме того, из-за сообщения о минировании была временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.
"Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - указывается в сообщении "Укрзализныци" в Facebook.
Отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Напомним, ранее в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. О том, что известно на данный момент о захвате заложников в Луцке мы подробно рассказывали.
Также мы ведет онлайн-репортаж о происходящем в Луцке.
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