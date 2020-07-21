В Киеве заминировали вокзал и аэропорт Жуляны. Из зданий были эвакуированы пассажиры и работники.

Кроме того, из-за сообщения о минировании была временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

"Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - указывается в сообщении "Укрзализныци" в Facebook.

Отмечается, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Напомним, ранее в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. О том, что известно на данный момент о захвате заложников в Луцке мы подробно рассказывали.

Также мы ведет онлайн-репортаж о происходящем в Луцке.