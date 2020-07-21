В центре Луцка 44-летний террорист Максим Кривош по псевдониму Плохой, который продолжает держать в заложниках пассажиров рейсового автобуса, демонстрирует окружающим серьезность своих намерений - раз в какое-то время то стреляет, то что-то взрывает. При этом от некоторых взрывов дыма нет, но в воздухе видны какие-то зеленые вспышки.

Очевидцы записали видео нового взрыва у автобуса в Луцке:

Судя по опубликованным видео, а также по сообщениям очевидцев с места событий, причина стрельбы луцкого террориста - летающий над автобусом полицейский коптер. Он пытается его сбить. После одной из таких попыток дрон отлетел в сторону, а Максим Кривош бросил взрывпакет.

Как пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на замглавы МВД Антона Геращенко, злоумышленник несколько раз выстрелил по беспилотнику отрудников СБУ, затем выбросил из автобуса предмет, который взорвался.

"На месте события сотрудники СБУ используют беспилотный летательный аппарат. Злоумышленник осуществил в его сторону несколько выстрелов, после чего из автобуса бросил неустановленный предмет, который взорвался. Никто не пострадал", - сказал Геращенко агентству.

Напомним, около 13:35 Кривош выбросил из автобуса гранату, которая не взорвалась - не была выдернута чека. По мнению замминистра МВД Антона Геращенко, таким образом преступник хотел показать, что представляет опасность. При этом глава МВД Арсен Аваков опроверг информацию о психических болезнях луцкого террориста.

Как сообщала "Страна", полиция возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) УК Украины. Санкция по этой статье - от пяти до восьми лет тюрьмы.