В Украине завершились съемки короткометражного фильма "Главная крепость Сечи" про запорожских казаков-геев. Лента была снята в рамках проекта организации "КиевПрайд".

Об этом информирует издание Bird in Flight.

Сообщается, что основой сюжета нового фильма стал случай, который произошел в Запорожье в 2013 году. Тогда местные представители ЛГБТ-сообщества создали организацию "Гей-Форум - Сечь". Это оскорбило чувства современных запорожских казаков.

"Приходилось слышать и читать, что за гомосексуальные связи на Сечи наказывали. А раз за них наказывали, следовательно, они там были. И я считаю недопустимым, что ряд людей правых и традиционалистских взглядов пытаются запретить другим гражданам Украины ассоциировать себя с казаками", - рассказал режиссер фильма Евгений Коршунов.

Так, по сюжету, один из героев короткометражки начинает испытывать сексуальное влечение к представителю своего пола, однако он сталкивается с критикой и оскорблениями. Позже выясняется, что герой принадлежит к некому тайному сообществу, которое ассоциирует себя с казаками. Узнав о конфликте, сообщество решает отомстить за обиду.

Главную роль в фильме исполнил луганский квир-модельер Михаил Коптев, который также создал костюмы для героев ленты.

Лента "Главная крепость Сечи" выйдет в рамках проекта Coming Out of Isolation 2.0, во время которого пять деятелей искусства представят видеопроекты, освещающие аспекты жизни ЛГБТ-сообщества. Организаторами проекта стали фонд "Изоляция" и "КиевПрайд".

Напомним, недавно организация "КиевПрайд" прикрепила на монумент "Родина-Мать" флаг ЛГБТ-сообщества.

Как мы сообщали ранее, экс-министр здравоохранения Украины Уляна Супрун призвала украинцев принять культуру гей-отношений, воспринимать гомосексуальные семьи так же нормально, как они воспринимают гетеросексуальные пары.