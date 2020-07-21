В Запорожской области в районном центре Васильевка правоохранители задержали мужчину, который зашел в магазин с боевой гранатой "Ф-1" и начал угрожать перекрыть дорожное движение.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в регионе.

Как сообщается, инцидент произошел вечером 20 июля в г.Васильевка Запорожской области. Вначале местный житель позвонил в полицию и сообщил, что имеет взрывное устройство и хочет перекрыть дорожное движение. Спустя несколько минут он зашел с гранатой "Ф-1" в магазин, расположенный на бульваре Центральном, сотрудники магазина вызвали полицию.

Прибывшим первыми на место происшествия сотрудникам сектора реагирования Патрульной полиции Васильевки и полиции охраны удалось задержать и разоружить мужчину до приезда следственно-оперативной группы и специалистов-взрывотехников.

По информации пресс-службы, задержанным оказался местный житель 1968 г.р., служивший ранее в АТО. По предварительным данным, боеприпасы привезены ним из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Во время задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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