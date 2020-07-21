На внеочередном заседании Верховной Рады 21 июля народные депутаты провалили постановления об отмене результатов голосования по легализации игорного бизнеса, ни одно из них не получило необходимые свыше 80 голосов.

Таким образом, закон о госрегулировании игорного бизнеса, принятый 14 июля, разблокирован и может быть подписан спикером парламента Дмитрием Разумковым, после чего передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Отметим, что рассмотрение проекта закона по игорному бизнесу во втором чтении началось еще 30 июня.

Законопроект предусматривает следующие условия регулирования игорного бизнеса:

Играть в азартные игры можно будет гражданам, которым исполнился 21 год. Но им нужно будет проходить идентификацию. Также планируется создать реестры игроков.

Залы игровых автоматов можно будет размещать на территории отелей 3-5 звезд (в них должно быть не менее 50 номеров для Киева и 25 - для других населенных пунктов).

Казино допускаются только в пятизвездочных гостиницах или специальных игровых зонах.

Букмекеры смогут работать как на онлайн-площадках, так и в обычных конторах. Но пункты должны размещаться только в гостиницах (3-5 звезд) или на ипподроме.

Разрешены онлайн-казино и онлайн-покер (стоимость лицензии - порядка 200 тысяч за каждый сайт).

Покерные клубы могут быть только спортивными. Играть в покер на деньги разрешат исключительно в казино.

Будет создана новая структура - государственная Комиссия по регулированию рынка азартных игр.

Также "Страна" описывала, что было прописано в законопроекте о легализации игорного бизнеса до второго чтения. Также мы писали, что украинцы осудили решения о легализации казино и игровых автоматов, а также о введении рынка земли - против высказались 61 и 60%.