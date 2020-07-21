Луцкий террорист Максим "Плохой" Кривош, захвативший сегодня заложников в пригородном автобусе, не лечился в психиатрической больнице.

Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе брифинга во вторник, 21 июля.

"Переговоры идут. Люди находятся в нормальном состоянии, со слов одного из людей, с которым нам удалось поговорить. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем разрешить ситуацию так или иначе", - заявил Аваков.

Также министр отказался отвечать на вопросы присутствующих на брифинге журналистов и заявил, что СМИ распространили недостоверную информацию касательно личности террориста.

"Например, вы распространили информацию, что этот товарищ лечился в психической больнице. Это недостоверная информация", - сказал министр. Кроме того, Аваков объяснил, почему не хочет рассказывать детали операции по освобождению заложников.

"У него есть в руках смартфон, он может видеть и слышать все комментарии, поэтому я не буду откровенным (при ответе - Ред.) на ваши комментарии", - сказал глава МВД.

Аваков подчеркнул, что правоохранители ведут диалог с родственниками как заложников, так и захватчика. Полиция настроена на мирное решение вопроса.

Видео: YouTube/ 5 канал

Напомним, в Луцке вооруженный террорист Максим "Плохой" Кривош продолжает удерживать заложников в одном из пригородных автобусов. Преступник требует, чтобы украинские топ-чиновники, в том числе и министр внутренних дел Арсен Аваков, опубликовали в YouTube видео, на котором они говорят, что являются террористами.

Мы ведем прямую текстовую трансляцию событий, происходящих вокруг этого инцидента.