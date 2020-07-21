В Офисе президента Украины Владимира Зеленского ошиблись в определении статуса президента Швейцарии Симонетты Зоммаруга. Ее назвали "главой государства", хотя она не имеет такого статуса согласно принципам организации власти в Швейцарии.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины. В публикации сказано, что на официальной церемонии встречи в Мариинском дворце "начальник роты почетного караула отрапортовал главам двух государств". Также в сообщении несколько раз сказано, что президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга "находится в Украине с государственным визитом".

Такие утверждения противоречат принципу организации власти в Швейцарии, по конституции которой президенты Федерального совета не наделены таким статусом. В связи с этим президента Швейцарии порой ошибочно называют "главой государства", официальный сайт правительства также содержит подробные объяснения, почему это недопустимо.

"Учитывая то, что президент Швейцарии не является главой государства, формулировки типа "президент осуществляет государственный визит" некорректны с точки зрения Швейцарии ... Но когда другие государства (заявляют, что они) принимают президента Швейцарии с государственным визитом, то такой термин вполне приемлем", - говорится на сайте правительства Швейцарии.

Напомним, в октябре пресс-служба президента путала прибалтийские страны. В публикации на странице ОП в Facebook авторы поста перепутали Литву и Латвию. После чего такую же ошибку допустили и в ноябре.

Также мы сообщали, что у Зеленского перепутали столицу Канады, куда глава страны ездил с визитом, указав вместо Оттавы Торонто. Позже сотрудники пресс-службы все же исправили ошибку.