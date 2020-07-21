Днепровский райсуд Киева оправдал пловца из Гидропарка Валентина Бурьянова, который 6 апреля во время жесткого карантина пытался вплавь добраться до тренажеров Гидропарка.

По словам спортсмена, суд закрыл административное дело против него из-за отсутствия состава преступления.

"За эти неполных четыре месяца полицейские доказали, что дна и разумных границ для них не существует. Аваковцы применяют все возможные механизмы своей безнаказанности: превышение полномочий, незаконное задержание, применение спецсредств, унижение чести и достоинства, подделка процессуальных документов, неуважение к суду", – написал он у себя в Facebook.

Бурьянов также заявил, что за "все преступления прийдется отвечать", и "не попрощался с Аваковцами", но написал "до встречи в судах".

Как сообщала "Страна", сразу же после задержания Бурьянов заявлял, что не собирается платить штраф, если суд его назначит. Он отмечал, что постановления незаконны и никто не может отнять у него конституционные права.

В интервью "Стране" Бурьянов признался, что решил проигнорировать карантин, потому что считает необходимым бороться за свои права и свободы. "Я что, Пабло Эскобар? Они бы еще вертушку подняли, ну, ребятки, я песком бросаться буду что ли. Я не нарушил закон, поэтому не должен платить штраф. Карантин должен быть рациональным и не должен уничтожать страну", - заявил участник инцидента.