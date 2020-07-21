Взрывотехники в Луцке обезвредили гранату, которую бросил террорист, который захватил автобус с людьми. Центр города все еще перекрыт для обеспечения безопасности граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает "Интерфакс-Украина".

"На месте происшествия находятся министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и первый заместитель главы СБУ - руководитель Антитеррористического центра при СБУ Руслан Баранецкий для координации действий всех привлеченных структурных подразделений правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция сейчас помогает сотрудникам Службы безопасности Украины во время проведения ими спецоперации по освобождению заложников, обеспечивая правопорядок на месте чрезвычайного происшествия.

"Кроме того, взрывотехники ГУНП в Волынской области обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник. Его личность установлена, это - 44-летний житель Ровенской области", - добавили в полиции.

Так, территория центра города Луцка остается перекрытой для обеспечения безопасности граждан. В связи с этим правоохранители обращаются к горожанам с просьбой не приближаться к месту происшествия и не нагнетать обстановку в соцсетях.

"Все задействованные силы скоординировано работают для скорейшего освобождения заложников", - подытожили правоохранители.

Вместе с тем, ряд местных СМИ сообщили о якобы обстреле террористом после приезда Авакова здания облуправления полиции, которое расположено на площади, где остановился автобус, однако источники агентства "Интерфакс-Украина" опровергают эту информацию.

"Повреждения в здании облполиции появились еще от первого выстрела (террориста – Ред.), который он утром сделал, еще до приезда (в Луцк – Ред.) Авакова", - рассказали агентству источники, знакомые с ситуацией.

В свою очередь пресс-служба Волынской областной государственной администрации проинформировала в Фейсбуке, что в Луцке проходит заседание координационной группы под руководством министра Авакова и заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Сейчас разрабатывается алгоритм действий по освобождению заложников.

Ранее сообщалось, что в Луцке возле захваченного автобуса прогремело три взрыва.