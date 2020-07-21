В центре Луцка, где террорист Максим Кривош по прозвищу Плохой удерживает автобус с заложниками, прозвучало три взрыва. При этом дыма нет, но в воздухе видны какие-то зеленые вспышки. О пострадавших не сообщается.

Об этом сообщает издание Волынь.

Также известно, что журналистам запрещено проводить репортажную съемку в центре города, а жителям рекомендовали оставаться дома из-за опасности взрыва автобуса с людьми.

Ранее в Луцке рядом с захваченным автобусом неизвестный выстрелил по зданию полиции на Театральной площади, где проводил совещание министр МВД Арсен Аваков. На втором этаже пробитое окно.

Напомним, в эти минуты в Луцке вооруженный террорист удерживает заложников в одном из пригородных автобусов. Преступник требует, чтобы украинские топ-чиновники, в числе которых и министр внутренних дел Арсен Аваков, записали видео, на котором они признают себя террористами.