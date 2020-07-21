Пользователи сети поделились видео, как террорист Максим Кривош заходит в маршрутку в Луцке.

Об этом во вторник, 21 июля, пишет телеграм-канал "Лучане".

На опубликованных кадрах видно, как мужчина с большим рюкзаком и сумкой, предположительно наполненной оружием и взрывчаткой, входит в автобус.

Напомним, в Луцке вооруженный террорист Максим "Плохой" Кривош продолжает удерживать заложников в одном из пригородных автобусов. Преступник требует, чтобы украинские топ-чиновники, в том числе и министр внутренних дел Арсен Аваков, опубликовали в YouTube видео, на котором они говорят, что являются террористами.

Мы ведем прямую текстовую трансляцию событий, происходящих вокруг этого инцидента.

Ранее мы писали, что в центре Луцка прозвучало три взрыва. Очевидцы видели в воздухе зеленые вспышки. О пострадавших не сообщается.