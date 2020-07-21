Депутат Киевского городского совета Александр Бродский заразился коронавирусом. В настоящее время он находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я получил положительный тест на Covid-19. Сейчас я нахожусь на самоизоляции. Чувствую себя хорошо. Спорт и здоровый образ жизни дают о себе знать. Откровенно говоря, я рад, что встретил врага в лицо и надеюсь вложить его на лопатки за день-два", - поделился Бродский.

Он призвал коллег и друзей, с которыми контактировал, держать ситуацию с самочувствием под контролем.

Напомним, ранее мы сообщали о наличии коронавирусной инфекции у нардепа от "Слуги народа" Максима Перебийноса.

Также писали, что у главреда "Цензор.нет" Юрия Бутусова обнаружен Сovid-19. Накануне он был на ток-шоу вместе с нардепами.