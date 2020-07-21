В центре Луцка, где были захвачены заложники в автобусе, отключили электричество. Кроме того, были перекрыты все выезды к центру.

Об этом пишет сайт "Конкурент".

По данным "Волыньоблэнерго", ремонтные работы здесь осуществлять не планировали. Об аварийной ситуации тоже сообщений не было.

Как известно, сейчас центр города оцеплен правоохранителями.

Кроме того, по информации Волынь Post, на улице Конякина заминировали автовокзал. Как сообщила пресс-секретарь местной полиции Ольга Бузулук, поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Людей из вокзала эвакуировали.



"По состоянию на 15:02 информация о заминировании не подтвердилась. На месте происшествия обнаружили частицу системного блока, а не взрывчатка", - говорится в сообщении.



Напомним, ранее Луцкий террорист заявил, что заложил взрывчатку и может взорвать ее дистанционно.

Также сообщалось, что Луцкий террорист сообщил о беременных и детях в захваченном им автобусе.