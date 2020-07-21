Неизвестный выстрелил в окно Главного управления Нацполиции в Волынской области, где в это время министр внутренних дел Арсен Аваков проводит совещание по поводу захвата террористом заложников в маршрутке.

Эту информацию во вторник, 21 июля, подтвердила начальник отдела коммуникации ведомства Ольга Бузулук, передает издание "Волынь".

"В офис полиции стреляли: на втором этаже пробитое окно", - заявила представитель правоохранителей.

Стоит отметить, что здание управления полиции находится на Театральной площади, где припаркован автобус, захваченный террористом.

В то же время сообщается, что луцкий террорист мог обстрелять здание областной полиции еще утром. После этого жителей близлежащих домов эвакуировали.

Напомним, в эти минуты в Луцке вооруженный террорист удерживает заложников в одном из пригородных автобусов. Преступник требует, чтобы украинские топ-чиновники, в том числе и министр внутренних дел Арсен Аваков, опубликовали в YouTube видео, на котором они говорят, что являются террористами.

Мы ведем прямую текстовую трансляцию событий, происходящих вокруг этого инцидента.