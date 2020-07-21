В санатории Бердянска "Арктика", который расположен на косе, у шестерых отдыхающих выявили коронавирус. Всем отдыхающим и сотрудникам санатория сделают ПЦР-тест. В соответствии с результатами исследований будет принято решение о введении карантина в санатории. В городе с сегодняшнего дня усилены противоэпидемические меры.

Об этом сообщает Запорожская областная государственная администрация.

О резком ухудшении эпидситуации в курортном Бердянске сообщил директор областного лабораторного центра МОЗ Украины Роман Терехов. По его словам, в период с 11 до 15 июля короновирусной инфекцией также заболели девять местных медиков.

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в Запорожской области поручила мэру Бердянска Владимиру Чепурному ввести дополнительные ограничительные меры и совместно с полицейскими усилить контроль за выполнением на территории Бердянска постановления Кабмина № 392 "Об установлении карантина".

Кроме того, городские власти города-курорта обязали разработать дополнительные ограничительные карантинные меры:

усилить дезинфекцию в общественном транспорте и местах массового скопления людей;

усилить инфекционный контроль в учреждениях охраны здоровья;

провести проверку на Covid-19 медработников тех учреждений, где выявлены случаи заболевания коронавирусом;

проверить медработников оздоровительных учреждений на коронавирус методом ИФА.

Как сообщала "Страна", на 21 июля в Бердянске коронавирусом инфицированы 48 человек.

Всего по данным регионального лабораторного центра МОЗ, в Запорожской области зарегистрированы 682 случая заболевания Covid-19.

Напомним, Минздрав назвал правила изоляции от семьи при подозрении на коронавирус.