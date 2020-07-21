В Бердянске - вспышка коронавируса у отдыхающих в санатории. В городе усилят карантин
В санатории Бердянска "Арктика", который расположен на косе, у шестерых отдыхающих выявили коронавирус. Всем отдыхающим и сотрудникам санатория сделают ПЦР-тест. В соответствии с результатами исследований будет принято решение о введении карантина в санатории. В городе с сегодняшнего дня усилены противоэпидемические меры.
Об этом сообщает Запорожская областная государственная администрация.
О резком ухудшении эпидситуации в курортном Бердянске сообщил директор областного лабораторного центра МОЗ Украины Роман Терехов. По его словам, в период с 11 до 15 июля короновирусной инфекцией также заболели девять местных медиков.
Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в Запорожской области поручила мэру Бердянска Владимиру Чепурному ввести дополнительные ограничительные меры и совместно с полицейскими усилить контроль за выполнением на территории Бердянска постановления Кабмина № 392 "Об установлении карантина".
Кроме того, городские власти города-курорта обязали разработать дополнительные ограничительные карантинные меры:
- усилить дезинфекцию в общественном транспорте и местах массового скопления людей;
- усилить инфекционный контроль в учреждениях охраны здоровья;
- провести проверку на Covid-19 медработников тех учреждений, где выявлены случаи заболевания коронавирусом;
- проверить медработников оздоровительных учреждений на коронавирус методом ИФА.
Как сообщала "Страна", на 21 июля в Бердянске коронавирусом инфицированы 48 человек.
Всего по данным регионального лабораторного центра МОЗ, в Запорожской области зарегистрированы 682 случая заболевания Covid-19.
Напомним, Минздрав назвал правила изоляции от семьи при подозрении на коронавирус.