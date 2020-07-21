После обысков в Окружном административном суде Киева и обвинений НАБУ в адрес его руководителя глава суда Павел Вовк нанял себе адвоката по фамилии Заец.

На это в Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

"Неудавшаяся попытка маргинальных активистов и чиновников установить внешнее управление над окружным судом Киева получила своё прекрасное продолжение. Глава суда Павел Вовк взял себе адвоката по фамилии Заец. Теперь заголовки газет звучат так: "адвокат Вовка Заяц заявил..." Клоуны, вы хоть поняли, что судьи над вами откровенно издеваются и доводят вашу проигранную партию до маразма?" - написал Портнов.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что НАБУ и САП сообщили о подозрении председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пятерым судьям, которых подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Впрочем, Павел Вовк позже заявил, что правоохранители не вручали ему подозрений. Сейчас судья находится в отпуске.