Павел Вовк нанял адовката по фамилии Заец. Фото: Flickr

После обысков в Окружном административном суде Киева и обвинений НАБУ в адрес его руководителя глава суда Павел Вовк нанял себе адвоката по фамилии Заец.

На это в Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов. 

"Неудавшаяся попытка маргинальных активистов и чиновников установить внешнее управление над окружным судом Киева получила своё прекрасное продолжение. Глава суда Павел Вовк взял себе адвоката по фамилии Заец. Теперь заголовки газет звучат так: "адвокат Вовка Заяц заявил..."  Клоуны, вы хоть поняли, что судьи над вами откровенно издеваются и доводят вашу проигранную партию до маразма?" - написал Портнов. 

Портнов - о главе ОАСК Вовке. Скриншот Телеграм-канала юриста

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что НАБУ и САП сообщили о подозрении председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пятерым судьям, которых подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Впрочем, Павел Вовк позже заявил, что правоохранители не вручали ему подозрений. Сейчас судья находится в отпуске.

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