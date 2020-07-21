Во вторник, 21 июля, в Киеве у метро Минская раздался взрыв. Как оказалось, после звонка анонима полиция и взрывотехники обнаружили два взрывных устройства под киоском с шаурмой. Самодельную бомбу подорвали, а полиция начала проверять людей в военной форме на входах в метро.

Это не первый такой случай за последние несколько дней. Параллельно в городе заявили о минированиях не только в Киеве, но и крупных городах - Одессе, Харькове, Днепре.

Ситуация усугубляется тем, что в Луцке сегодня захватили в заложники автобус. Террорист не выпускает людей более 9 часов и заявил в соцсетях, что сегодня "День Антисистемы".

Пока трудно сказать, связаны ли взрывы и лжеминирования с захватом людей в Луцке. Однако совпадение по времени очевидное.

Собрали информацию о взрывах у метро в Киеве, а также других сообщениях о "минерах", которые сегодня охватили столицу.

Взрывчатка под киоском шаурмы

Как стало известно, около 12:00 на линию 102 в Киеве поступил анонимный звонок. Звонивший сообщил о заминировании двух автокиосков у метро "Минская" по адресу Оболонский проспект, 26.

Правоохранители и взрывотехники проверили информацию и действительно обнаружили опасные предметы между легковой машиной и автокиосками. Судя по фото, самодельную бомбу заложили под мобильной точкой, торгующей шаурмой. Находившихся поблизости людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков оцепили.

Взрывчатка под киоском с шаурмой. Фото: Виталий Кличко/Twitter

Закрепленную взрывчатку обезвредили. В результате контролированного подрыва, именно его слышали очевидцы, никто не пострадал. Момент подрыва попал на видео.

Также сегодня в Киеве поступило еще несколько сообщений о минировании.

Так, аноним сообщил о минировании ТРЦ Ocean Plaza. Посетителей срочно эвакуировали, на место вызвали полицию и взрывотехников. Магазины и рестораны в ТРЦ закрыли. Торговые площади освободили от посетителей. К ТРЦ приехали машины скорой помощи и пожарные. Информация о взрывчатке не подтвердилась.

Также сообщали о заминировании железнодорожного вокзала в Киеве и аэропорта Жуляны. Из зданий эвакуировали пассажиров и работников. При этом поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы. Сообщение о минировании оказалось ложным.

Однако памятуя о взрыве на метро "Минская", в Киеве начали проверять людей в форме и вообще усилили меры безопасности. Полиция усилила патрулирование в местах скопления людей, на улицы вывел Нацгвардию.

При этом начали массово останавливать людей в военной форме. Об этом написал в Facebook глава киевской муниципальной стражи Сергей Бондарь.

"Пристают за ножик в кармане " в связи с терактом" - написал он.

Впрочем, полиции есть из-за чего переживать - ведь это не первый взрыв у метро за последние дни.

Взрыв на Шулявке

17 июля возле выхода из метро "Шулявская" произошел взрыв. В результате пострадали четыре человека. Больше всего - парень, который находился рядом с эпицентром. Его прооперировали.

Врачи удалили много осколков от взрывного устройства. Их передали правоохранительным органам. При этом у 22-летнего парня остались проблемы со слухом - видимо, его оглушило взрывом.

Пострадавший при взрыве у метро "Шулявская". Фото: Канал 24

Очевидцы говорят, что взрыв могли устроить четыре подростка. Один из них бросил что-то в пакете в урну, после чего последовал взрыв. Затем подростки убежали. При этом никто пока не задержан, а информация о подростках не фигурирует в официальных сводках полиции.

После взрыва

Полиция возбудила дело по статье "Хулиганство". Несмотря на то, что метро является объектом массового скопления людей, ни в полиции, ни в СБУ пока не говорят о возможном теракте. Полиция еще не вышла на подозреваемых.

Минирования по всей Украине

Сегодня также прокатилась волна минирований в крупных украинских городах.

В Харькове в 15:00 на электронную почту полиции поступило письмо о минировании больниц, супермаркетов, торговых центров, банков, гостиниц, почтовых отделений, зданий железнодорожного и автовокзалов. Полиция осматривает помещения и прилегающие территории.

В Днепре, в 17:30 неизвестный позвонил в полицию и заявил, что заложил взрывчатку в Центральном железнодорожном вокзале города. Из здания были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Но никаких взрывоопасных предметов там не обнаружили. Кроме того, анонимный заявитель сообщил о минировании больниц, гипермаркетов, банков, автовокзалов. Проводится проверка.

В Одессе искали взрывчатку в двух судах - Малиновском и Киевском.

На данный момент по всей стране "заминированы" более 50 крупных объектов инфраструктуры. Полиция устанавливает личности "минеров".

То есть очевидно, что "минирования" происходят по всей стране согласованно. А значит из единого центра. Хотелось бы услышать комментарий на этот счет от полиции и СБУ.