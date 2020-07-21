Пока еще не созданы необходимые условия для проведения саммита "нормандской четверки".

Об этом заявил пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Пока для этого нет необходимой почвы", - сказал Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что дата очередного саммита может быть определена в ближайшее время.

Напомним, ранее Зеленский заверил, что Путин не против встретиться с ним в "Нормандском формате", а дата новых переговоров станет известна в ближайшее время.

Как сообщалось, во французском посольстве заявили, что новая "нормандская встреча" возможна только после выполнения договоренностей предыдущей.

Ранее в России исключили проведения нового саммита "Нормандской четверки" из-за позиции Украины.