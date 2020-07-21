У луцкого террориста есть семья - жена не из Украины, отец- ученый, брат и 15-летний сын

У луцкого террориста Максима Кривоша (псевдоним Максим Плохой), который сегодня захватил пассажиров рейсового автобуса, есть отец - Степан, который в прошлом - известный учёный, его жена - из Казахстана, а сын 2005 года рождения.

Об этом сообщили источники "Страны".

Также стало известно, что Максим Кривош часто гулял рядом с местной прокуратурой, которая находится в центре Луцка. Именно там полицейские будут искать взрывчатку, которую по словам террориста, он может взорвать дистанционно.

Также у Кривоша есть брат. 

Что касается отца террориста, то Кривош Степан Максимович был одним из изобретателей способов изготовления коллектора электрической машины и метода закалки кольцеобразных деталей. Сейчас он работает в местном университете.

Степан Кривош, отец луцкого террориста является изобретателем

Кроме того, источники сообщают, что мать Кривоша погибла, детали смерти пока что неизвестны.

Как сообщала "Страна", Максим Кривош 1975 года рождения (ему 45 лет), имеет две судимости и отбыл наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений - разбой, мошенничество, бандитизм.

Он написал книгу, как провел шесть лет на зоне. Также известно, что он принудительно лечился в психбольнице.

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