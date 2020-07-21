У луцкого террориста Максима Кривоша (псевдоним Максим Плохой), который сегодня захватил пассажиров рейсового автобуса, есть отец - Степан, который в прошлом - известный учёный, его жена - из Казахстана, а сын 2005 года рождения.

Об этом сообщили источники "Страны".

Также стало известно, что Максим Кривош часто гулял рядом с местной прокуратурой, которая находится в центре Луцка. Именно там полицейские будут искать взрывчатку, которую по словам террориста, он может взорвать дистанционно.

Также у Кривоша есть брат.

Что касается отца террориста, то Кривош Степан Максимович был одним из изобретателей способов изготовления коллектора электрической машины и метода закалки кольцеобразных деталей. Сейчас он работает в местном университете.

Кроме того, источники сообщают, что мать Кривоша погибла, детали смерти пока что неизвестны.

Как сообщала "Страна", Максим Кривош 1975 года рождения (ему 45 лет), имеет две судимости и отбыл наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений - разбой, мошенничество, бандитизм.

Он написал книгу, как провел шесть лет на зоне. Также известно, что он принудительно лечился в психбольнице.