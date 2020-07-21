Во вторник днем, 21 июля, прошел сильный ливень, местами даже с градом. Непогода налетела резко, застав многих людей посреди улицы.

Видео последствий непогоды публикуют пользователи социальных сетей.

Из-за непогоды затопило автомобильные дороги в Киеве. Машины и общественный транспорт "плывут", а некоторые жители столицы перебегают дорогу босиком.

Видео: Facebook/ Олег Сонько

На дном из видео, люди, вероятно отдыхающие у реки, прячутся под мостом. Но и такое укрытие не помогает - мощные шквалы с дождем и градом сдувают все на своем пути.

Youtube-канал "Гарячие новости"

На странице в Facebook "Киев Оперативный" опубликовал видео и фото огромного дерева, что упало на "Шулявке".

Видео: Facebook/ "Киев оперативный"

В результате пострадало припаркованное авто. "На улице Полевой, 24-Д, дерево вырвало с корнем и упало на машину. К счастью, никто не пострадал, кроме "железного коня", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Черкассах мощный ливень затопил улицы. Воды на улицах города было столько, что местные жители принялись купаться в этих "водоемах".

Также сообщали, что ливень затопил улицы Одессы, из-за этого местами было заблокировано движение общественного транспорта.