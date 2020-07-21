Украинцы негативно восприняли принятие Верховной Радой законопроектов о продаже земли и легализации игорного бизнеса. В то же время, инициатива об уголовном наказании за незаконное обогащение нашла широкую поддержку общественности.

Об этом гласят результаты исследования социологической группы "Рейтинг", опубликованные во вторник, 21 июля.

Так, по итогам первого года работы Рады, социологи решили выяснить, какие инициативы, принятые за этот период, пользуются поддержкой среди украинцев.

Выяснилось, что наибольшее одобрение в обществе вызвало введение уголовной ответственности депутатов за "кнопкодавство" и возвращение в Уголовный кодекс статьи о наказании за незаконное обогащение. Это решение парламента поддержали 90% опрошенных.

От 60% до 80% украинцев одобряют принятые законопроекты, которые касаются:

отмены депутатской неприкосновенности,

предоставления добровольцам статуса участника войны,

кредитования бизнеса по ставкам 5%, 7% и 9%

возвращения в правовое поле добычи янтаря

увеличения лимитов дохода для физических лиц-предпринимателей

введения процедуры импичмента Президента

введения жестких правил перевозки детей в автомобиле только в детских креслах

ограничения на вывод денег в оффшоры

упрощения вступления в украинские вузы детей с оккупированных территорий

При этом последние три инициативы имеют и значительное количество противников - около 20% респондентов.

В свою очередь, 50% опрошенных украинцев поддержали:

введение денежного вознаграждения для обличителей коррупционеров,

введение запрета возвращать владельцам обанкротившиеся банки, в том числе "ПриватБанк"

демонополизацию спиртовой отрасли поддерживают около 50% опрошенных.

Отмена мажоритарной системы выборов поддержали 40%, не поддержали 19%, треть оценила нейтрально. Однако легализация игорного бизнеса и открытие рынка земли были преимущественно негативно восприняты опрошенными. Не поддерживают эти решения Верховной Рады около 60% опрошенных, поддерживают - около 25%.

Исследование проводилось 16-17 июля 2020 года методом телефонного опроса среди граждан Украины возрастом от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Напомним, вчера в Киеве прошла итоговая пресс-конференция спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Так, в частности, глава украинского парламента заявил о том, что две, а возможно и три, внеочередных сессии Верховной Рады могут быть объявлены в конце июля или в начале августа.

Первое внеочередное заседание Рады после окончания рабочей сессии проходит в эти минуты.