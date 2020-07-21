Депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина не облили зеленкой, а ударили по лицу с зажатым шариком зеленки.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 21 июля.

"Меня не облили, а со спины налетели группой и ударили чуть ниже левого глаза рукой с зажатым в ней шариком с зеленкой по лицу. Есть следы удара и зафиксированный врачами ожог роговицы. К счастью, зрение уже почти восстановилось", - рассказал Волошин.

По его словам, на него напали в момент, когда он предъявлял удостоверением полицейским на входе в Раду.

"То есть напали при исполнении. Дело будет по статье 346, если не ошибаюсь, где речь о насилии против должностного лица. Вместе со мной зеленкой облили и Евгения Шевченко (нардеп от "Слуги народа" - Ред.), который шёл со мной рядом. Смешно, но мы обсуждали как раз законопроект о "локализации", и то, как его противники сдают Западу наш суверенитет и право защищать свою промышленность", - отметил нардеп.

"Так, как нападали группой, были в чёрном, у меня не было времени разбираться, кто там за ними побежал из полиции или нет. Я ударил того, кто (как мне показалось) ударил меня по лицу. Чистая самооборона. Там было ещё несколько, которых никто не успел ещё задержать, и кто продолжал мне угрожать физической расправой. Когда ты один против толпы, ты или показываешь готовность постоять за себя, или тебя забивают. Смешно, как теперь трусливо эти террористы пытаются из охранника митингов Порошенко сделать жертву", - написал он.

Также Волошин отметил, что главным организатором группы нападавших является некий Александр Погребинский, член партии Петра Порошенко. "Он там ещё сильно руками махал и рассказывал, какой он патриот. Я его отправил не только по известному адресу, но и под офис МВФ, если ему реально дорог суверенитет", - сообщил Волошин.

Напомним, во вторник, 21 июля, депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина перед внеочередным заседанием Верховной Рады облили зеленкой.

Позже в Киеве задержали общественного деятеля Александра Погребицкого, который сегодня у здания Верховной Рады облил зеленкой депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина.