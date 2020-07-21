В Волчанском районе Харьковской области установили билборд, на котором указано, что ремонт дороги Волчанск-Землянки по президентской программе "Большое строительство" завершен. Однако, как сообщают местные жители, эта информация не соответствует действительности.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в Facebook.

Как указывает автор видео, хорошая дорога в районе - в другом направлении: Волчанск-Ефремовка. А вот промежуток пути Мала Вовча-Хрипуны-Варваровка-Бударки-Землянки - в ужасном состоянии.

"На нормальной машине туда просто не доехать, останешься без подвески, колес и вообще без машины. Скорость, с которой можно ехать, - максимум 40 км/ч", - рассказывают очевидцы.

Отмечается, что из-за ужасного качества дороги автобус, который выезжает из Волчанска в 09:20, приезжает в Землянки в 12:00. То есть расстояние в 40 километров он преодолевается за 2 часа 40 минут.

Напомним,"Страна" подробно писала о том, как "Большая стройка" съедает коронавирусный фонд и кому это выгодно.

Также мы писали о том, что в начале июля Зеленский поехал с визитом в Одесскую область, чтобы посмотреть на стройку дорог и затонувший танкер.