Социальные сети Twitter и YouTube удалили аккаунты Максима Кривоша, который захватил сегодня автобус с заложниками в Луцке.

Отметим, пользователь YouTube Кривош с ником Максим Плохой, во вторник, 21 июля выложил видео, на котором он сидит перед камерой с оружием. В видеообращении он сказал: "С днем антисистемы. Не обманывайте себя. Празднуйте правду". А в комментарии к видео написал: "Перформанс Антисистема". Теперь аккаунт удален и видео недоступно.

Скриншот из видео

В Twitter Кривош был также подписан как Максим Плохой. На его канале было указано, что он автор книги "Философия преступника", которая действительно есть в интернете.

В соцсети данный пользователь выкладывал твитты, в которых выдвигал свои требования, чтобы первые лица Украины записали видео с признанием, что "я - террорист в законе". Речь об Авакове, Порошенко, Ахметове и других. Это видео тоже больше не доступно к просмотру, а аккаунт его удален.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в центре Луцка, где неизвестный захватил автобус с заложниками.