Захвативший заложников в Луцке мужчина - гражданин Украины, уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации Максим Кривош, 1975 года рождения.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Так, Кривош имеет две судимости и отбыл наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.

17.06.1994 Луцкий городской суд Волынской области - ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).

07.11.2005 Луцкий горрайонный суд Волынской области - ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, ранее стало известно настоящее имя луцкого террориста. Он не раз сидел и принудительно лечился в психбольнице.

Также мы писали, что Луцкий террорист сообщил о беременных и детях в захваченном им автобусе.