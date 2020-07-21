Сегодня в Луцке захватили целый автобус заложников. Их удерживают уже более восьми часов.

Террорист вооружен автоматом, из которого периодически стреляет в воздух, чтобы подтвердить серьезность намерений. Также он регулярно бросает взрывпакеты или гранаты в окно автобуса.

В маршрутке, по его словам, есть беременные женщины и дети, при этом она заминирована. Хроника того, что происходит - в нашем обновляемом материале о захвате людей в Луцке.

Днем стало известно имя захватчика - Максим Кривош, уголовник-рецидивист, неоднократной судимый в Луцке.

"Страна" собрала все, что о нем известно.

Две ходки за бандитизм и сбыт взрывчатки

Сначала имя террориста - Максим Кривош - опубликовали волынские СМИ. Позже замглавы МВД Антон Геращенко дал о нем официальные данные.

Кривош родился 6 ноября 1975 года в поселке Гай Оренбургской области России. Как он оказался на Волыни - Геращенко не сообщил. Однако судя по всему, мужчина является гражданином Украины. В телефонных переговорах с родственниками заложников он бегло говорит на украинском языке.

Да и судили его оба раза в Луцке, как пишет и сам заместитель Авакова.

По данным Геращенко, Кривош в общей сложности отсидел около десяти лет и сделал две "ходки".

Первая - в 1994 году. Луцкий городской суд осудил его по статьям 142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).

Вторая - в ноябре 2005 года. Тот же суд вынес приговор по статьям 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Интересно, что обе "ходки" были связаны в том числе со взрывчатыми веществами. Что добавляет серьезности ситуации: ведь Кривош заявил, что заминировал автобус.

Сейчас Кривош прописан в Ровненской области, сообщили в полиции.

"Философ" преступного мира

В соцсетях у Максима Кривоша информации очень мало. Главным образом он там пишет о своей книге "Философия преступника", в которой рассказывает о тюремных страницах своей биографии.

Он издал ее шесть лет назад тиражом 400 экземпляров. В книге 500 страниц, на которых философия преступности перемежается с автобиографией Кривоша.

В частности, он рассказывает, что впервые попал на зону в 18 лет.

"...Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка. Русский язык хоть и богатый, но подобрать слова для описания чувства 18-летнего пацана, опавшего в зону, трудно. Страх, раскаяние, злость, ненависть – это ингредиенты коктейля, который кипел тогда в моем сердце. Зигмунд Фрейд с ума сошел бы, если бы взялся анализировать моё состояние. Первые два года в исправительной колонии города Дрогобыч были страшными. За отказ от уборки помещения барака я регулярно попадал в 17 штрафной изолятор, где менты избивали до полусмерти. Прекратить это можно было двумя способами: взять веник в руки или дать взятку администрации, чтобы меня не трогали. Первое было унизительно, а потому неприемлемо, ну а денег у меня не было..."

В целом эта книга продвигает мысль, что преступник - это человек, отвечающий критериям свободы и единственный, кто может изменить систему. В "подтверждение" этому часто цитируется Библия и приводятся слова известных философов.

Такими же цитатами наполнены страницы Максима в соцсетях. Он практически ничего не пишет от себя - в его ленте либо "цитаты великих людей", либо выдержки из его собственной книги. Все они так или иначе подводят к идеологии "Антисистемы", которую, судя по всему исповедует террорист.

Фотографий у Кривоша немного. Одна из них сделана в Одессе, у гостиницы "Лондонская". На ней Максим стоит в футболке с логотипом "Я могу".

Это официальный товарный знак, зарегистрированный на него, о чем свидетельствует и запись в реестре.

Вот еще несколько фактов его автобиографии по мотивам книги "Философия преступника":

- Рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и "решил стать крутым". Поэтому в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли.

- Учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался в церкви.

- Был осужден на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой, наказание отбывал на Львовщине.

- После первого шестилетнего заключения вышел на свободу в 24 года.

Судя по записям в соцсетях, а также по достаточно бессвязно сформулированным требованиям, у человека могут быть проблемы с психикой. Однако глава МВД Арсен Аваков заявил, что, вопреки слухам, психиатрического лечения Кривош не проходил.

В то же время очевидно, что Максим пытается копировать имидже Че Гевары. Характерное фото с подписью "Антистистема" он выложил в соцсети в день захвата автобуса.

Его увлечения, судя по подборке понравившихся видео во Вконтакте - это Михаил Ходорковский, фильм Юрия Дудя "Родина нашего страха" о Колыме, а также видеолекции о философии - с упором в ницшеанство.

Семья луцкого террориста

Отец Максима Кривоша - известный в Луцке ученый.

Степан Максимович был одним из изобретателей способов изготовления коллектора электрической машины и метода закалки кольцеобразных деталей.

Авторское свидетельство выдано в Луцке еще в 1989 году. То есть уже тогда семья жила в Украине, о чем Антон Геращенко почему-то умолчал.

Также известно, что у луцкого террориста есть брат Богдан и жена, которая, по информации "Страны" - из Казахстана. Сын Кривоша - 2005 года рождения, то есть ему сейчас около 15 лет.

Еще источники в полиции подтвердили нам, что в 2013 году разбилась на машине мать Максима Кривоша, из-за чего он пережил серьезную депрессию (что, впрочем, и неудивительно). Отец, судя по признаниям в его книге, тоже умер - когда сын сидел в колонии.

"В семье отца было десять детей, сам он учился в школе через день, нужно было пасти коров и работать. Это не помешало ему после школы поступить в институт, потом в аспирантуру и стать доцентом в политехе, изобретателем СССР. Он много работал на благо семьи, я всегда гордился своим отцом. В четверг меня вызвал оперативный работник колонии и сообщил, что отец умер. Прошу у Души Мира, чтобы приняла и успокоила его душу", - писал луцкий террорист в своей книге.

Семья террориста проживает в Луцке в квартире по бульвару Дружбы Народов, 1.