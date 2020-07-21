На внеочередном заседании во вторник, 21 июля, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3658 о снижении "зеленого" тарифа для СЭС и компенсацию не менее 20% выплат по нему из государственного бюджета.

Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Документ с технико-юридическими правками поддержали 288 народных депутатов.

"Это действительно компромиссное решение, которое позволит уменьшить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%", - написал премьер-министр.

По его словам, государство благодаря принятию закона сможет экономить почти 7 млрд грн ежегодно. К 2030 году уменьшить объем выплат "зеленой генерации" удастся примерно на 2 млрд евро.

Отметим, что в первом чтении законопроект приняли еще 3 июля.

Напомним, в мае для обеспечения финансовой стабильности украинской энергетики в условиях кризиса правительство планировало пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения в сторону повышения.

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