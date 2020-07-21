В Киеве неизвестные сообщили о минировании метро Минской (где обезвредили две взрывчатки) и ТРЦ Ocean Plaza. Из торгового центра столицы эвакуируют людей из-за угрозы взрыва.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, о минировании сообщил анонимный звонок. Сейчас стражи порядка выводят людей и оцепляют объекты.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что возле станции метро Минская взрывотехники обнаружили подозрительную коробку. Для безопасности ее обезвредили на месте. Остатки изъято на экспертизу. На месте продолжают работать правоохранительные органы и проверять прилегающую территорию.

Как пишет телеграм-канал "Ху*вый Киев" со ссылкой на очевидцев, в данный момент магазины и рестораны в ТРЦ закрыты. Торговые площади освобождены от посетителей. Рядом с торгово-развлекательным центром припаркованный пожарный автомобиль, транспорт полиции, спасателей и скорая помощь.

телеграм-канал Киев.info также сообщает про эвакуацию людей.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Взрывчатка была закрепленна между легковой машиной и автокиосками.

Напомним, сегодня в Луцке мужчина под псевдонимом Максим Плохой (настоящее имя Максим Кривошей) взял в заложники рейсовый автобус с людьми. Он пригрозил терактами, если Аваков, Порошенко и другие не запишут обращение с признанием в том, что являются "террористами в законе".