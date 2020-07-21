Президент Украины Владимир Зеленский призвал швейцарских инвесторов помочь развитию украинского туризма. Также он заявил, что опыт Швейцарии в этой сфере пригодится Украине.

Об этом во вторник, 21 июля, информирует пресс-служба Офиса президента по итогам украинско-швейцарских переговоров.

"Наша страна не слишком открыта миру как страна туристическая. У Швейцарии есть бренд - кроме страны качественной инфраструктуры, мы все знаем большие горнолыжные курорты", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина имеет хорошие шансы развития туризма. Глава государства пригласил швейцарских инвесторов к участию в этом процессе.

"В Украине тоже есть потенциал, достаточно долгий туристический сезон, страна большая, рядом соседи, которые с радостью приезжают. Я хотел бы, чтобы ваши инвесторы, ваш бизнес присмотрелись к вложению в инфраструктуру, в том числе туристическую", - отметил он.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поблагодарил за помощь, которую швейцарские чиновники предоставляют в развитии цифровой трансформации Украины.

"Почти десять миллионов украинцев стали потребителями наших цифровых продуктов. Сегодня мы запустили сервисы по регистрации бизнеса - самые быстрые в мире. И эти проекты работают благодаря вашей помощи", - добавил Михаил Федоров.

В ходе встречи президент Швейцарии Симонетта Соммаруга поделилась своим мнением касательно ситуации на Донбассе.

"Президент Швейцарской Конфедерации Соммаруга со своей стороны оценила усилия Президента для установления мира в Украине - она ​​отметила, что Владимир Зеленский приложил немало усилий для окончания войны", - говорится в сообщении Офиса президента.

Отметим, что параллельно в Луцке террорист захватил людей в автобусе.

Напомним, сегодня президент Швейцарии Симонетта Соммаруга прилетела в Украину. Ее визит продлится три дня.

Ранее мы писали, что Зеленский и Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс для ознакомления с ситуацией с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.