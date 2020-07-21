В Киеве возле станции метро "Минская" произошел взрыв. Незадолго до этого неподалеку от подземки был найден подозрительный чемодан.

Об этом во вторник, 21 июля, информирует "Политика Страны".

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".

"Около 12:00 дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели.

Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - сообщил Кличко.

По его словам, правоохранители и взрывотехники проверили информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали, периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели.

"Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - заявил мэр Киева.

Напомним, вчера в кафе на улице Беломорской (улица возле станции метро "Лесная") Деснянского района Киева, произошел взрыв. По предварительным данным, в сумке взорвалась салютная установка.

Недавно мы сообщали о взрыве в Киеве возле выхода из метро "Шулявская", в котором пострадали четыре человека. Трое пострадавших сами обратились за помощью к медикам. Полиция оценила дело как хулиганство.

Стоит отметить, что в эти минуты в Луцке вооруженный террорист удерживает заложников в одном из пригородных автобусов. Мы ведем прямую текстовую трансляцию событий, происходящих вокруг этого инцидента.