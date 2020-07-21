Начальник генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации, первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл с проверкой в войска Южного военного округа (ЮВО), который находится, в том числе, на границе с Донецкой областью. В ходе проверки почти 100 процентов подразделений, соединений и воинских частей ЮВО выведены на полигоны. В данный момент с ними организовано проведение учений и контрольных занятий.

Об этом сообщает пресс-служба округа во вторник, 21 июля.

Отмечается, он заслушал доклады командиров частей и соединений, задействованных во внезапной проверке боеготовности, которая проходит в округе. Герасимов отметил, что проводимые учения имеют в основном двусторонний охват. "Это когда в "боестолкновениях" и в военных операциях полноценно принимают участие две стороны, а не одна "воюет", а вторая просто изображает потенциального противника в роли мишени", - сказал он.

Также начальник Генштаба обратил внимание на внедряемые в Южном военном округе новые формы и способы организации боевой подготовки. "По завершении работы в штабе сегодня мы примем участие в отдельных контрольных мероприятиях", - добавил Герасимов.

Кроме того, он заявил, что по результатам данной внезапной проверки будет сделан вывод о готовности ЮВО к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020".

Напомним, 17 июля Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом Минобороны России объявил о начале внезапной проверки войск Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской Флотилии.

Данное мероприятие проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации и направлено на подготовку войск и сил к участию в предстоящем главном учебном мероприятии года - стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020".

Всего к проверке привлекаются в общей сложности около 150 тыс. военнослужащих различных видов и родов войск, задействовано 414 летательных аппаратов, 26 820 единиц вооружения, военной и специальной техники, 106 кораблей и судов обеспечения.