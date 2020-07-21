В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития выступили с обращением к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой вмешаться в ситуацию с давлением НАБУ на компанию бизнесмена Олега Бахматюка, так как это негативно влияет на экономическую ситуацию в стране.

Об этом сообщило издание depo.ua во вторник, 21 июля.

Так, в парламентском Комитете отреагировали на вчерашние протесты под Кабмином и апелляционной палатой ВАКС. В обращении к президенту и главе правительства говорится, что из-за невыполнения со стороны НАБУ и САП окончательного решения суда о закрытии дела против акционера "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка под угрозой оказалось важное для экономики Украины предприятие, которое генерирует 1% ВВП и обеспечивает рабочими местами 27 000 украинцев. Это обращение было поддержано членами комитета единогласно.

Также в своем обращении депутаты просят руководителей государства вмешаться в ситуацию, которая угрожает стабильности экономики страны, и взять под личный контроль соблюдение законности и беспристрастности органов следствия в отношении акционера компании.

Напомним, вчера около 6 000 работников агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка заявили о незаконном давлении на компанию со стороны директора НАБУ Артема Сытника, из-за которого придется закрывать 6 птицефабрик и увольнять около 2 000 человек. Речь идет о деле против акционера компании, которое Печерский районный суд Киева признал незаконно открытым и которое 9 месяцев расследовало НАБУ. Офис Генерального прокурора обеспечил выполнение постановления суда, однако НАБУ и САП отказываются это решение выполнять.