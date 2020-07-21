Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время будет названа дата проведения нового саммита "Нормандской четверки".

Об этом он сообщил во вторник, 21 июля, на совместном брифинге с президентом Швейцарии в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны, французской стороны. И есть согласования, что РФ тоже не против встречаться. Потому что все понимают, как важно для нас встречаться в этом формате", - сказал Зеленский.

По его словам, дата проведения переговоров станет скоро известна.

"Мы ожидает в ближайшее время даты проведения саммита в "Нормандском формате", - заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский надеется, что на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля удастся достичь договоренности о прекращении огня на Донбассе.

"Сегодня встреча четырех подгрупп, а завтра финализация этого этапа Минского процесса. Я, честно говоря, жду, чтобы завтра в конце было решение о прекращении огня", - сказал он на брифинге.

Напомним, в последний раз лидеры "Нормандской четверки" встречались в Париже 9 декабря 2019.

Как сообщалось, 13 июля во французском посольстве заявили, что новая "нормандская встреча" возможна только после выполнения договоренностей предыдущей. Также там отметили, что Франция последовательно подчеркивает необходимость использования действующих сегодня форматов переговоров по Донбассу - "нормандского формата" и Минского процесса.

Также мы писали, что в России исключают саммит "Нормандской четверки" из-за позиции Украины.

В то же время в Офисе президента Украины анонсировал проведение саммита "Нормандской четверки" в Берлине.