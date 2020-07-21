Большинство украинцев придерживается мнения, что Киев должен выполнять Минские соглашения для урегулирования ситуации на Донбассе. В июле такого мнения придерживались 46,4% жителей страны. Отказаться от них считают правильным почти вдвое меньше респондентов - 24,2%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг".

Так, социологи 8-15 июля опросили 3 035 респондентов со всей Украины. Оказалось, что 46,4% опрошенных считают, что Украина должна выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе. Отказаться от их выполнения считают правильным лишь 24,2% опрошенных. По сравнению с июнем наблюдается незначительный рост количества респондентов, выступающих за выполнение Минских соглашений (в июне - 45,4%, против - 23,5%).

Так же, как и в июне, количество опрошенных, которые поддерживают решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей (суммарно 42,7%) превышает количество противников такой идеи (39,0%). В июне эти показатели составили соответственно 44,6% и 37,3%.

69,6% опрошенных считают, что Украина должна вести прямые переговоры с РФ для достижения мира на Донбассе, против - 20,8%. Кроме того, 50,7% опрошенных поддерживают идею прямых переговоров с представителями ОРДЛО для достижения мира, против - 38,5%.

Отметим, что 22,4% опрошенных считают, что самые продуманные и реалистичные решения для прекращения военного конфликта на Донбассе и установления мира в Раде предлагает политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". У "Слуги народа" - 19,6% (в июне - 22,3% и 19,7% соответственно).

Отметим, что, по данным социологов, за 8 месяцев баланс рейтинга Зеленского упал с +35,6% до -11,5%.

Также мы писали, что Украина сделала шаг к выходу из Минска-2, оставив Донбасс без местных выборов.