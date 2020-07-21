Мужчина, захвативший заложников рейсового автобуса в Луцке, находился в местах лишения свободы. Его настоящее имя Кривош Максим Степанович, прописан он в Дубно Ровенской области. Максим Плохой - это его литературный псевдоним.

Об этом сообщают Волынские новости.

Известно, что Кривош отсидел несколько сроков в местах лишения свободы, где написал свою книгу "Философия преступника". Проходил принудительное лечение в психиатрической больнице.

Вот еще несколько фактов из его автобиографической книги "Философия преступника":

Рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и "решил стать крутым". Поэтому в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли.

Учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался в церкви.

Был осужден на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой, наказание отбывал на Львовщине.

После первого шестилетнего заключения вышел на свободу в 24 года.

Он часто бывал в Луцке, где имеет много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда странного. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации.

По информации издания "Сила правды", тираж его книги - 400 экземпляров, 560 страниц, издательство неизвестно.

Как сообщала "Страна", луцкий террорист дозвонился сыну заложницы и назвал свою главную просьбу.

Его главным требованием является - обнародование видеозаписей, на которых Аваков, Порошенко, Ахметов и другие лица должны заявить: "Мы террористы в законе".