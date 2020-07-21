Во вторник, 21 июля, в Киеве задержали общественного деятеля Александра Погребицкого, который сегодня у здания Верховной Рады облил зеленкой депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина.

Об этом написал Алексей Петров на странице в Facebook.

"Внимание! Только задержали Александра Погребицкого за то, что ватный депутат Волошин неожиданно стал зеленым! Кстати, эта депутатская чудовище, для которой не существует суверенитета Украины, ударил участника войны с Россией в то же время, когда того держали сотрудники полиции", - написал он.

Напомним, сегодня человек, который ранее представился "Степаном Бандерой" облил зеленкой депутата Волошина.

Ранее мы сообщали, что "Голос" и "ЕС" блокировали трибуну Рады из-за слов нардепа Волошина о внешнем управлении Украиной. Это произошло перед принятием постановления о нелегитимности голосования за поправки в Конституцию РФ в Крыму. Он заявлял, что "суверенитет Украины полностью отдан внешнему управлению".