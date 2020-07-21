Взявший в заложники автобус с людьми в Луцке мужчина сообщил, что в салоне автомобиля находится "много людей, есть беременные женщины и дети".

Запись разговора опубликовало местное издание "Перший" в Facebook.

Так, в разговоре с журналистам мужчина заявил, что его зовут "Максим Плохой", а также выдвинул свои требования. Среди прочего террорист заявил, что внутри захваченного ним автобуса находятся дети.

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как они себя чувствуют - это уже наше. Это уже пусть государство заботится. Оно же заботится о людях", - заявил "Максим Плохой".

Во время разговора он угрожал взорвать автобус, если полиция попытается его штурмовать. Кроме того, он заявил, что еще одна бомба заложена в людном месте и взорвать ее он сможет дистанционно.

"У меня есть определенные требования кароче. Если их не выполнят, то есть.. Заминирована одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминированный автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно? Ты послушай меня! Я сказал подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнется штурм я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвется бомба в людном месте", - предупредил террорист.

Как отмечается, общение происходило через телефон волынянки, с которой связался "Первый". Она сама искала выход на журналистов, очевидно по требованию террориста. После разговора с ним она добавила:

"Пожалуйста, чем побольше... просто распространите. Если те требования будут выполнены. Это не есть какие-то требования... Власть может их выполнить. Знаете, самое главное, что власть может их выполнить! Дело в том хотят ли они! Это минимальные требования. И Зеленский может сказать по всей Украине, чтобы посмотреть фильм "Земляне"! И те другие, что есть в тех требование, тоже могут сказать".

Также стало известно, что Плохой сам звонит родственникам заложников, чтобы те связались с журналистами и передали его требования. Свой звонок мужу заложницы захватчик начал со слов: "Я извиняюсь, что твоя жена с сыном сейчас здесь оказались".

Отметим, что ранее правоохранительные органы сообщали, что в салоне захваченного автобуса находятся 20 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Луцкий террорист заявил, что заложил взрывчатку и может взорвать ее дистанционно.

Также мы писали, что заложники в Луцке смогли дозвониться до друзей и родственников. Они просят о помощи.