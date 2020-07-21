В Луцке террорист, взявший в заложники два десятка людей в автобусе на Театральной площади, связался по телефону с сыном одной из заложниц. Он извинился за создавшуюся ситуацию, сказал, что автобус с мамой парня заминирован и потребовал, чтобы тот начинал обзванивать журналистов и пересылать им требования.

Telegram "Политика Страны" публикует аудиозапись разговора:

"Привет. Я извиняюсь, что твоя жена и сын (вероятно, имеется в виду мама - Ред.) тут оказались со мною. Но такая уже произошла ситуация. Смотри, сейчас я на Viber твоей мамы сбрасываю свои требования. Ты ищешь как можно больше журналистов, скидываешь им на почты, имейлы, звонишь им. Требования мои тебе передаст мама. Объяснишь ситуацию о захвате автобуса, полного людьми...".

"Страна" следит за ситуацией с захватом заложников в Луцке в режиме онлайн. Известно, что на контакт террорист не идет. В городе ждут приезда министра МВД Арсена Авакова, который срочно вылетел в Луцк.

Также отметим, что террорист назвал себя Максимом Плохим. Несколько лет назад он издал книгу "Философия преступника" о заключении на зоне. Он также заявил, что заложил взрывчатку и может взорвать ее дистанционно.