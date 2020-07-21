Баланс доверия к президенту Владимиру Зеленскому в июле остается негативным и продолжает снижаться: так, в июне он составлял -8,9%, а в июле упал до отметки в -11,5%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг".

Так, социологи 8-15 июля опросили 3 035 респондентов со всей Украины. И суммарный уровень недоверия к президенту Украины (ответы "совсем доверяю" и "скорее не доверяю") составил 52%, суммарный уровень доверия (ответы "полностью доверяю" и "скорее доверяю") - 40,5% (в июне соответственно - 50,2% и 41,3%).

Отметим, что баланс доверия Зе начал падать осенью. Еще 8 месяцев назад - в ноябре-2019 - он составлял +35,6%, после чего началось постоянное падение, нулевым он стал в марте-2020.

Напомним, в июле, по данным социологов, продолжилось снижение рейтинга президентской партии "Слуга народа". Так, в первый месяц лета ее на выборах готовы были поддерживать 30,5% опрошенных, теперь же это 29,8%. Между тем, рейтинг "Оппоплатформы", которая располагается на втором месте в списке, растет.

Между тем, в августе прошлого года Владимир Зеленский имел доверие 70% украинцев, и это было лучшим результатом среди всех президентов Украины.