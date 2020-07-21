В связи с захватом автобуса в Луцке в центр города начали стягивать военную технику, в частности, бронированные транспортно-боевые машины (БТР).

Об этом сообщает местное издание "Под прицелом", во вторник, 21 июля.

Как сообщается, Театральная площадь и движение в центре города перекрыто. Автобус "Берестечко-Красниловка", который был захвачен, стоит посреди площади с разбитыми окнами. Внутри него находятся люди. На кадрах видно, как несколько десятков человек в бронежилетах направляются к месту событий.

Напомним, сегодня в Луцке террорист захватил автобус, в котором находится более 20 заложников. В настоящее время автобус с заложниками находится в центре города. По данным источника, преступник имеет большой арсенал: гранаты и автоматическое оружие. Он говорит еще о мине в людном месте города, которая может взорваться.

В связи с этой ситуацией, Служба безопасности Украины призвала жителей города оставаться дома или на работе.