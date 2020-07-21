Сегодня около 9 часов утра в центре Луцка раздались выстрелы. Вооруженный мужчина захватил пригородный автобус по маршруту Берестечко - Красниловка. Там заперты около 20 человек. Пока информации о пострадавших нет.

Хронику событий мы ведем в обновляемом онлайн-материале. А пока собрали все, что известно об инциденте на данный момент.

Как произошел захват?

Террорист утром 21 июля сам позвонил в полицию и представился "Максимом Плохим". Он заявил, что захватил автобус и опубликует свои требования в соцсетях.

"Плохой" предупредил, что при нем автомат и взрывчатка. Также еще одна мина якобы заложена в городе и будет, в случае необходимости, взорвана дистанционно.

Захват автобуса произошел в районе ЦУМа, на Театральной площади, которую оцепили правоохранители. Это центр города. Террорист несколько раз стрелял - жители слышали автоматную очередь, а на окнах автобуса есть отверстия, похожие на пулевые.

На данный момент на переговоры Максим не идет. Захватчик обзванивает родственников заложников и требует у них искать журналистов и пересылать им его требования. По его словам, в автобусе есть дети и беременные.

При этом людей максимально отдалили от автобуса, куда уже стянули военную технику и спецназ.

Какие требования у террориста?

Свои требования "Максим Плохой" опубликовал в соцсетях.

Он хочет, чтобы первые лица Украины записали видео с признанием, что "я - террорист в законе". Речь об Авакове, Порошенко, Ахметове и других - главе СБУ, Минобороны, крупнейших церквей.

К Зеленскому персональное требование - выложить в сеть заявление с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем".

"Земляне" - это документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми. Как их используют для производства еды или бытовой химии.

В противном случае он угрожает устроить взрывы - как автобуса, так и отдельно мину на территории города.

Также он записал видео с требованиями.

Что известно о "Максиме Плохом"?

Пока есть только данные из его социальных сетей, в которых он называет себя автором книги "Философия преступления". В которой есть ряд автобиографических моментов. В частности, "Плохой" пишет, что в 18 лет он получил шесть лет колонии общего режима в Дрогобыче.

Места своего жительства он не указывает, но на Facebook говорится, что террорист из Львова. В той же соцсети указывается альтернативная фамилия "Собатник".

Жители же Луцка утверждают, что он проживал в столице Волыни. О том же говорит биллинг его мобильного телефона. По данным "Страны" от источника в луцкой полиции, в последние дни Максим находился в Луцке.

На его страницах в соцсетях немного фотографий - но одна из них явно сделана в Одессе, у фасада гостиницы "Лондонская".

Судя по страницам террориста в Контакте и Твиттере - у него явные проблемы с психикой. Также видно, что он увлекается философией - 90% его записей это цитаты разных философов, особенно много Ницше.

Позже стало известно, что зовут террориста Максим Степанович Кривош. Он действительно сидел за создание банды, причем, как утверждают волынские СМИ - не один раз.

Прописан он в городе Дубно Ровненской области, находился на принудительном лечении в психбольнице. Впрочем, есть версия, что у него прописка есть и в Луцке - на бульваре Дружбы Народов, 1. Этот адрес указан на сайте, где регистрируют торговые знаки.

Что будут делать власти?

Полиция Волыни объявила план "Заложник", в город подтянули спецназ и взрывотехников из соседней Ровненской области. Также на место уже прибыл глава МВД Арсен Аваков.

Президент Владимир Зеленский заявил, что держит дело на личном контроле. Однако на данный момент заложники находятся в запертом автобусе уже пятый час.