В Луцке бывший уголовник Максим Плохой захватил автобус с людьми на Театральной площади и сообщил о наличии в еще одного взрывного устройства в другом месте. По его словам, взрыв он может устроить дистанционно.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Мужчина сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно", - говорится в сообщении.

"Из автобуса прозвучало несколько выстрелов, повреждены два окна. Сведений о пострадавших пока нет", - добавили в Офисе генпрокурора.

Начальник полиции Волынской области Юрий Крошко заявил, что сейчас проводятся оперативные мероприятия, прибыл спецназ, есть сотрудники полиции, которые способны выполнить задачи по обезвреживанию преступников. Полицейские просят жителей Луцка не выходить на улицу из-за захвата заложников.

Напомним, свои требования Максим Плохой выдвинул в соцсетях.