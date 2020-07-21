Одна из заложниц, которая находится в автобусе в Луцке, успела дозвониться подруге и попросить о помощи, но звонок прервался.

Об этом сообщила жительница города Ангелина, пишет "КП в Украине".

"Она позвонила в 09:36 и попросила, чтобы я позвонила на любой телеканал, потому что она в автобусе в заложниках, и автобус заминирован. В полицию звонить не просила, наверное, полиция уже была на месте. Начала плакать, а затем телефон отключился, наш разговор был всего 33 секунды. Сейчас с ней связи нет, больше никакой информации у меня нет, - рассказала Ангелина.

Кроме того, еще одному из заложников в автобусе смогла дозвониться жена. По данным, канала "Перший" мужчина по телефону сообщил о захвате, однако позже снова звонить запретили.

"Он мне позвонил, говорит, нас захватили, вызывайте полицию", – сказала жена одного из заложников.

Впоследствии женщина пыталась перезвонить, но муж сказал ей, что захватчик запретил телефонные разговоры.

Напомним, ранее сообщалось, что Луцкий террорист написал книгу, как 18-летним провел шесть лет на зоне.

Также мы писали, что автобус с заложниками в Луцке заминирован, а в людном месте города заложена мина.