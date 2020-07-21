Предполагаемый террорист, который сегодня, 21 июля, захватил автобус с заложниками в Луцке, на контакт не идет, все ждут министра МВД Арсена Авакова.

Об этом "Стране" рассказал источник с места событий в городе.

"На контакт террорист не идёт. В начале сказал, что откроет огонь, если полицейские приблизятся. Его родственница (возможно, жена - Ред.) приехала сначала, когда он только захватил автобус, стояла возле полицейских, сейчас ее там уже нет. Есть также пассажиры, личности которых до сих пор не установили. Автобус курсирует по периметру. Все ждут Авакова", - сообщил наш источник.

Также он добавил, что террорист угрожает дистанционно взорвать брому, которая заложенная в другом месте. По словам источника, по некоторым данным, он ранее лечился в психбольнице.

Напомним, во вторник, 21 июля, в центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками, в в котором находятся около 20 человек. После этого в области ввели план "Заложник".

Мы сообщали, что террорист позвонил в полицию в 09:25 и представился именем Максим Плохой. Как выяснилось, он пишет книги о зоне и увлекается фильмами Дудя. В соцети Вконтакте у Максима - "цитаты великих людей", стихи и никаких записей от себя и о себе. В друзьях - много россиян из Москвы и Петербурга. "Страна" ведет онлайн-трансляцию с места событий.