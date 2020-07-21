Утром во вторник, 21 июля, в окружную прокуратуру Варшавы доставили экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака, где ему были предъявлены официальные обвинения в руководстве организованной преступной группой, получавшей взятки.

Об этом сообщает польское агентство PAP.

Напомним, что Славомира Новака подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод в обмен на предоставление частным субъектам контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании и легализации преступных средств.

"В общей сложности он получил 1 300 000 злотых (почти 300 000 евро - Ред.)" - рассказала пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Хыр.

Также Славомира Новака подозревают в давлении на врача Медицинского военного института в Варшаве, чтобы тот предоставил ему липовые медицинские справки, которые Новак хотел использовать, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Двум другим задержанным вместе с Новаком - Дариушу З. и Яцеку П. - тоже были предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод.

Напомним, что расследование касается периода, когда Славомир Новак (бывший министр транспорта в правительстве "Гражданской платформы" - Ред.), возглавлял "Укравтодор". Он был назначен и. о. главы госагентства Украины в октябре 2016 года, а в отставку Новак подал в конце сентября 2019 года.

Против бывшего министра идут отдельные расследования в Польше и Украине, а собранными уликами обменивается специальная группа следователей.

Ранее "Страна" сообщала, что что пишут в Польше о скандале с экс-главой "Укравтодора" Новаком.